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    ميكايل جباروف: ستساهم علاقاتنا مع سويسرا في تسريع تطوير تعاوننا الاقتصادي

    ١٤.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٢٩]

    باكو، 14 أبريل، (أذرتاج)

    يصادف اليوم مرور 13 عاما على إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي بين حكومة جمهورية أذربيجان والمجلس الفيدرالي السويسري.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف.

    وأشار الوزير إلى أن علاقاتنا القائمة على الثقة والدعم المتبادلين ستساهم في تسريع تطوير تعاوننا الاقتصادي وشراكة الأعمال.

    AZERTAG.AZ :ميكايل جباروف: ستساهم علاقاتنا مع سويسرا في تسريع تطوير تعاوننا الاقتصادي
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