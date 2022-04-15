  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    بحث آفاق التعاون بين البنك الإسلامي للتنمية وأذربيجان

    ١٥‎.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٠٠]

    القاهرة، 15 أبريل، (أذرتاج)

    عُقد لقاء بين السفير الأذربيجاني لدى المملكة العربية السعودية شاهين عبداللاييف ورئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر في مدينة جدة. تمت مناقشة آفاق التعاون مع هذه المؤسسة المالية خلال اللقاء.

    أفادت وكالة اذرتاج ان محمد الجاسر تحدث عن المشاريع الجديدة للبنك الإسلامي للتنمية في أذربيجان مؤكدا أن هذه المؤسسة المالية ستواصل دعم اذربيجان في المستقبل.

    وأشار السفير شاهين عبداللاييف إلى أن أذربيجان تولي أهمية كبيرة للتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية وتحدث عن التقدم الاقتصادي المستمر في البلاد وأعمال إعادة الإعمار التي يتم تنفيذها في الأراضي المحررة من الاحتلال.

     

    AZERTAG.AZ :بحث آفاق التعاون بين البنك الإسلامي للتنمية وأذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٢٩]
    ميكايل جباروف: ستساهم علاقاتنا مع سويسرا في تسريع تطوير تعاوننا الاقتصادي
    ١٤.٠٤.٢٠٢٢ [١٠:٤٦]
    بحث التعاون في الاستثمارات بين أذربيجان والمملكة العربية السعودية
    ١٤.٠٤.٢٠٢٢ [١٠:٤١]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٣٥‎]
    هيئة الجمارك تكشف عن تحويلاتها إلى الميزانية خلال مارس
    بحث آفاق التعاون بين البنك الإسلامي للتنمية وأذربيجان بحث آفاق التعاون بين البنك الإسلامي للتنمية وأذربيجان