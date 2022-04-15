بحث آفاق التعاون بين البنك الإسلامي للتنمية وأذربيجان

القاهرة، 15 أبريل، (أذرتاج)

عُقد لقاء بين السفير الأذربيجاني لدى المملكة العربية السعودية شاهين عبداللاييف ورئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر في مدينة جدة. تمت مناقشة آفاق التعاون مع هذه المؤسسة المالية خلال اللقاء.

أفادت وكالة اذرتاج ان محمد الجاسر تحدث عن المشاريع الجديدة للبنك الإسلامي للتنمية في أذربيجان مؤكدا أن هذه المؤسسة المالية ستواصل دعم اذربيجان في المستقبل.

وأشار السفير شاهين عبداللاييف إلى أن أذربيجان تولي أهمية كبيرة للتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية وتحدث عن التقدم الاقتصادي المستمر في البلاد وأعمال إعادة الإعمار التي يتم تنفيذها في الأراضي المحررة من الاحتلال.