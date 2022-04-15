أنواع السجاد الأذربيجاني

باكو، 15 أبريل، (أذرتاج)

وطبقا لخصائص السجاد الأذربيجاني الفنية، فإن السجاد الاذربيجاني نوعان ذات وبر وبدون وبر. ويعود تاريخ السجاد غير الموبر الى اقدم عصور فن حياكة السجاد؛ ويقسم هذا النوع من السجاد الى سبعة أنواع هم: بالاز، وجيجيم، وكليم، وشدّة، ووارني، وزيلي، وسوماخ.

وقد استخدمت منتجات السجاد غير الموبر في الحياة اليومية الأذربيجانية قديما على نطاق واسع في العديد من الاستخدامات مثل: (خُرج، سرج الحصان، والأجولة، والخيش، وأكياس الملح، وأغلفة أدوات المطبخ، والجوارب)، كما استُخدم كذلك السجاد الموبر في فرش أرضية المنازل.