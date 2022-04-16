  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    زيادة الدخل الفردي للسكان

    ١٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:٢٢]

    باكو، 16 أبريل، (اذرتاج)

    سجل دخل سكان أذربيجان بمبلغ 16 مليارا و5 آلاف مانات خلال أشهر يناير - مارس من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه كان حجم الدخل الباقي تحت تصرف الأهالي 1593.2 مانات.

    كما كان تصرف السكان بعد كل المدفوعات الإلزامية والطوعية بمبلغ 14 مليارا و311.1 مليون مانات.

     

    AZERTAG.AZ :زيادة الدخل الفردي للسكان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٥‎.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٣٥‎]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار ليوم 18 أبريل
    ١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٤٠]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار ليوم 14 أبريل
    ١٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٥‎٩]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار ليوم 13 أبريل
    ١١.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٥‎٨]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار ليوم 12 أبريل
    زيادة الدخل الفردي للسكان