زيادة الدخل الفردي للسكان

باكو، 16 أبريل، (اذرتاج)

سجل دخل سكان أذربيجان بمبلغ 16 مليارا و5 آلاف مانات خلال أشهر يناير - مارس من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه كان حجم الدخل الباقي تحت تصرف الأهالي 1593.2 مانات.

كما كان تصرف السكان بعد كل المدفوعات الإلزامية والطوعية بمبلغ 14 مليارا و311.1 مليون مانات.