أذربيجان تصدر منتجات إلى 139 دولة خلال شهرين

باكو، 16 أبريل، (اذرتاج)

أجرت الكيانات القانونية والأفراد في جمهورية أذربيجان عمليات تجارية مع شركاء في 139 دولة خلال شهري يناير – فبراير من العام الجاري.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية انه تم تصدير المنتجات إلى 91 دولة واستيرادها من 130 دولة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.