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    أذربيجان تصدر منتجات إلى 139 دولة خلال شهرين

    ١٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٣٢]

    باكو، 16 أبريل، (اذرتاج)

    أجرت الكيانات القانونية والأفراد في جمهورية أذربيجان عمليات تجارية مع شركاء في 139 دولة خلال شهري يناير – فبراير من العام الجاري.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية انه تم تصدير المنتجات إلى 91 دولة واستيرادها من 130 دولة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تصدر منتجات إلى 139 دولة خلال شهرين
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