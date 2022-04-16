أذربيجان تصدر منتجات إلى 139 دولة خلال شهرين
AzerTAg.az
١٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٣٢]
باكو، 16 أبريل، (اذرتاج)
أجرت الكيانات القانونية والأفراد في جمهورية أذربيجان عمليات تجارية مع شركاء في 139 دولة خلال شهري يناير – فبراير من العام الجاري.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية انه تم تصدير المنتجات إلى 91 دولة واستيرادها من 130 دولة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
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