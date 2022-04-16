ارتفاع تصدير المنتجات غير النفطية والغازية

باكو، 16 أبريل، (اذرتاج)

ارتفعت صادرات المنتجات غير النفطية والغازية في أذربيجان بنسبة 39.4 في المائة بالقيمة الحقيقية 32.2 في المائة خلال شهري يناير – فبراير من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 وبلغت 461.8 مليون دولار.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية انه سادت حصة البضائع المصدرة إلى تركيا (33.2 في المائة) وروسيا (25.8 في المائة) وجورجيا (6.1 في المائة) وسويسرا (4.5 في المائة) وإيطاليا (4.2 في المائة) والولايات المتحدة الامريكية (2.5 في المائة) والصين (2.2 في المائة) وأوكرانيا (المائتين) ورومانيا (1.9 في المائة) وكازاخستان (1.4 في المائة) وتركمنستان (1.4 في المائة) وبلغاريا (1.3 في المائة) وأوزبكستان (1.3 بالمائة) وهولندا (1.3 في المائة) وألمانيا (1.2 في المائة) وبيلاروس (1.1 في المائة) في قيمة الصادرات من المنتجات غير النفطية والغازية.