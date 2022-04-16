منتدى الاقتصاد والاستثمار الاردني الاذربيجاني يبدأ غدا في عمان

باكو، 16 ابريل (أذرتاج)

تبدأ يوم غد الأحد أعمال منتدى الاقتصاد والاستثمار الأردني الأذربيجاني، بتنظيم مشترك من جمعية رجال الأعمال الأردنيين، والوكالة الاذربيجانية لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأوضح بيان للجمعية اليوم السبت نقلته صحيفة الانباط الاردنية، أن المنتدى سيهدف إلى تعزيز مستوى العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، والتشبيك بين مجتمعي الأعمال الأردني والأذربيجاني في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، في كل من التعليم والرعاية الطبية والسياحة والزراعة والمواد الغذائية والصناعات الدوائية. وستعرف جلسات المنتدى القطاع الخاص الأذربيجاني بأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، والحوافز والمزايا الاستثمارية التي تقدمها مختلف المناطق الحرة والتنموية، بالإضافة إلى الإعفاءات التي يتيحها قانون الاستثمار الأردني للمستثمرين. بدوره أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، تمتّع البلدين، بالعديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الواعدة، ووجود فرص تصديرية متنوعة غير مستغلة بعد، مما يبرز أهمية القطاع الخاص للتعاون والتنسيق المشترك لإقامة شراكات استراتيجية في المستقبل القريب. وأشار الطباع إلى أهمية التعاون والتنسيق المستمر في سبيل الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية خاصة في الجوانب التجارية والاستثمارية، لافتاً إلى أن قيمة التبادل التجاري بلغت ما يقارب 2.042 مليون دولار عام 2020، تشكل الصادرات الأردنية منها 2 مليون دولار، مما يعني أن كفة الميزان التجاري بين الجانبين ترجح لصالح الأردن. وسيوقع الجانبان -على هامش أعمال المنتدى- مذكرة تفاهم لبناء شراكات استراتيجية وبحث مشاريع استثمارية مشتركة، والتعاون في مجال الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، استكمالاً لخطة عمل مجلس إدارة الجمعية في توسيع آفاق العلاقات التجارية بين مجتمع الأعمال الأردني ونظرائه من مختلف الدول، من خلال اتفاقيات التعاون والتفاهم وتفعيل مجالس الأعمال.