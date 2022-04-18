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    بحث توسيع العلاقات التجارية بين أذربيجان وجورجيا

    ١٨.٠٤.٢٠٢٢ [٠٩:٣٩]

    باكو، 18 أبريل (أذرتاج)

    التقى وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائل جباروف مع نائب رئيس الوزراء الجورجي ووزير الاقتصاد والتنمية المستدامة ليفان داويتاشفيلي.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الوزير قال ان اللقاء شهد مناقشة مسائل توسيع العلاقات التجارية بين البلدين وتطوير التعاون الاستثماري وتسوية ضريبة الإنتاج المفروضة على المنتجات الجورجية والاذربيجانية، وتنفيذ المشاريع المشتركة.

     

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