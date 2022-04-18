  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    كوبيا تتعاون مع غرفة صناعة الأردن

    ١٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٠:٣٦]

    باكو، 18 أبريل (أذرتاج)

    انعقد أمس الاحد منتدى الاقتصاد والاستثمار الأردني الاذربيجاني في العاصمة الأردنية عمان.

    أفادت وكالة أذرتاج ان أعمال منتدى الاقتصاد والاستثمار الأردني الأذربيجاني بدأت بتنظيم مشترك من جمعية رجال الأعمال الأردنيين، والوكالة الاذربيجانية لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا).

    نوقشت في المنتدى مسائل تطوير التعاون بين رجال الاعمال الاذربيجانيين والاردنيين وتوظيف استثمارات مشتركة في المجالات الاقتصادية المختلفة، وتنفيذ المشاريع المشتركة.

    تحدث رئيس مجلس إدارة كوبيا أورخان محمدوف في لقائه مع مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي عن الخطوات الهادفة إلى تطوير العلاقات.

    وقع رئيس مجلس إدارة كوبيا اورخان محمدوف ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير على مذكرة تفاهم للتعاون والاستثمارات المتبادلة بين الطرفين. تنص الوثيقة على تنظيم الزيارات المتبادلة بين رجال الاعمال والندوات وإقامة المعارض المشتركة.

    بحث وزير الاستثمار الأردني المهندس خيري عمرو مع رئيس وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أذربيجان (كوبيا) أورخان محمدوف، وسفير دولة اذربيجان لدى المملكة إيلدار سليموف، والوفد المرافق والذي يزور المملكة حالياً برفقة مجموعة من رجال الأعمال من دولة أذربيجان الفرص الاستثمارية بالمملكة.

    وبحسب بيان الوزارة اليوم الاحد، جرى خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة ومدير عام جمعية رجال الاعمال الاردنيين طارق حجازي، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، وسبل تعزيزها وتطويرها.

    AZERTAG.AZ :كوبيا تتعاون مع غرفة صناعة الأردن
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٨:٣٠]
    الجمارك تكشف عن حجم الصادرات من الخرمال خلال يناير – مارس
    ١٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٣٠]
    ميكايل جباروف: زادت عائدات تأجير عقارات الدولة لموازنة الدولة
    ١٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:١٢]
    ارتفاع الواردات من الحليب
    ١٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٠٢]
    ارتفاع الواردات من البلاستيك والمنتجات البلاستيكية
    كوبيا تتعاون مع غرفة صناعة الأردن كوبيا تتعاون مع غرفة صناعة الأردن كوبيا تتعاون مع غرفة صناعة الأردن