كوبيا تتعاون مع غرفة صناعة الأردن

باكو، 18 أبريل (أذرتاج)

انعقد أمس الاحد منتدى الاقتصاد والاستثمار الأردني الاذربيجاني في العاصمة الأردنية عمان.

أفادت وكالة أذرتاج ان أعمال منتدى الاقتصاد والاستثمار الأردني الأذربيجاني بدأت بتنظيم مشترك من جمعية رجال الأعمال الأردنيين، والوكالة الاذربيجانية لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا).

نوقشت في المنتدى مسائل تطوير التعاون بين رجال الاعمال الاذربيجانيين والاردنيين وتوظيف استثمارات مشتركة في المجالات الاقتصادية المختلفة، وتنفيذ المشاريع المشتركة.

تحدث رئيس مجلس إدارة كوبيا أورخان محمدوف في لقائه مع مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي عن الخطوات الهادفة إلى تطوير العلاقات.

وقع رئيس مجلس إدارة كوبيا اورخان محمدوف ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير على مذكرة تفاهم للتعاون والاستثمارات المتبادلة بين الطرفين. تنص الوثيقة على تنظيم الزيارات المتبادلة بين رجال الاعمال والندوات وإقامة المعارض المشتركة.

بحث وزير الاستثمار الأردني المهندس خيري عمرو مع رئيس وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أذربيجان (كوبيا) أورخان محمدوف، وسفير دولة اذربيجان لدى المملكة إيلدار سليموف، والوفد المرافق والذي يزور المملكة حالياً برفقة مجموعة من رجال الأعمال من دولة أذربيجان الفرص الاستثمارية بالمملكة.

وبحسب بيان الوزارة اليوم الاحد، جرى خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة ومدير عام جمعية رجال الاعمال الاردنيين طارق حجازي، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، وسبل تعزيزها وتطويرها.