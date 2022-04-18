البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 18 أبريل، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 18 أبريل نيسان اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0151
أورو EUR 1 1.8347
دولار أسترالي AUD 1 1.2503
روبل بيلاروس BYN 1 0.6186
ريال برازيلي BRL 1 0.3616
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1157
كرون دنماركي DKK 1 0.2466
لاري جورجي GEL 1 0.5549
روبي هندي INR 1 0.0223
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2167
دولار كندا CAD 1 1.3449
دينار الكويت KWD 1 5.5688
رينجيت ماليزي MYR 1 0.4002
بيسو المكسيك MXN 1 0.0851
جنيه مصري EGP 1 0.0924
لاي مولدوفا MDL 1 0.0921
كرون النرويج NOK 1 0.1928
زلوتي بولندا PLN 1 0.3961
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0202
روبل روسي RUB 1 0.0204
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3229
دولار سنغافورة SGD 1 1.2503
ريال السعودية SAR 1 0.4533
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.136
دولار تايوان TWD 1 0.0581
ليرة تركيا TRY 1 0.1162
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0577
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1437
كرون التشيك CZK 1 0.075
يوان الصين CNY 1 0.2667
جنيه إنكلترا GBP 1 2.2138
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5277
كرون السويد SEK 1 0.1773
فرنك سويسرا CHF 1 1.8001
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1378
ليرة لبنان LBP 100 0.1125
ين اليابان JPY 100 1.3423
بيسو تشيلي CLP 100 0.2087
سوم أوزبكستان UZS 100 0.015
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118
ريال إيران IRR 100 0.004
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