باكو، 18 أبريل، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 18 أبريل نيسان اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0151 أورو EUR 1 1.8347 دولار أسترالي AUD 1 1.2503 روبل بيلاروس BYN 1 0.6186 ريال برازيلي BRL 1 0.3616 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1157 كرون دنماركي DKK 1 0.2466 لاري جورجي GEL 1 0.5549 روبي هندي INR 1 0.0223 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2167 دولار كندا CAD 1 1.3449 دينار الكويت KWD 1 5.5688 رينجيت ماليزي MYR 1 0.4002 بيسو المكسيك MXN 1 0.0851 جنيه مصري EGP 1 0.0924 لاي مولدوفا MDL 1 0.0921 كرون النرويج NOK 1 0.1928 زلوتي بولندا PLN 1 0.3961 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0202 روبل روسي RUB 1 0.0204 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3229 دولار سنغافورة SGD 1 1.2503 ريال السعودية SAR 1 0.4533 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.136 دولار تايوان TWD 1 0.0581 ليرة تركيا TRY 1 0.1162 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0577 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1437 كرون التشيك CZK 1 0.075 يوان الصين CNY 1 0.2667 جنيه إنكلترا GBP 1 2.2138 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5277 كرون السويد SEK 1 0.1773 فرنك سويسرا CHF 1 1.8001 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1378 ليرة لبنان LBP 100 0.1125 ين اليابان JPY 100 1.3423 بيسو تشيلي CLP 100 0.2087 سوم أوزبكستان UZS 100 0.015 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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