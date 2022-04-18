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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٠:٤٦]

    باكو، 18 أبريل، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 18 أبريل نيسان اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0151

    أورو EUR 1 1.8347

    دولار أسترالي AUD 1 1.2503

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6186

    ريال برازيلي BRL 1 0.3616

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1157

    كرون دنماركي DKK 1 0.2466

    لاري جورجي GEL 1 0.5549

    روبي هندي INR 1 0.0223

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2167

    دولار كندا CAD 1 1.3449

    دينار الكويت KWD 1 5.5688

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.4002

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0851

    جنيه مصري EGP 1 0.0924

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0921

    كرون النرويج NOK 1 0.1928

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3961

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0202

    روبل روسي RUB 1 0.0204

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3229

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2503

    ريال السعودية SAR 1 0.4533

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.136

    دولار تايوان TWD 1 0.0581

    ليرة تركيا TRY 1 0.1162

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0577

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1437

    كرون التشيك CZK 1 0.075

    يوان الصين CNY 1 0.2667

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.2138

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5277

    كرون السويد SEK 1 0.1773

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8001

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1378

    ليرة لبنان LBP 100 0.1125

    ين اليابان JPY 100 1.3423

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2087

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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