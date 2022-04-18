تصدير 163.97 مليار متر مكعب من غاز "شاه دنيز"

باكو، 18 أبريل، (اذرتاج)

تم الإعلان عن حجم الغاز والمكثفات المنتجة من حقل "شاه دنيز" للغاز والمكثفات من تاريخ التشغيل حتى الأول من أبريل من هذا العام.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها النائب الأول لرئيس شركة "سوكار" والقائم بأعمال رئيس الشركة روفشان النجف.

يذكر انه خلال هذه الفترة، تم استخراج 163.97 مليار متر مكعب من الغاز و36.94 مليون طن من المكثفات من حقل "شاه دنيز".

أنتج الحقل 6.44 مليار متر مكعب من الغاز و1.15 مليون طن من المكثفات في الربع الأول من العام الجاري.