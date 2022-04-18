ارتفاع الواردات من البلاستيك والمنتجات البلاستيكية

باكو، 18 ابريل، (أذرتاج)

صدرت البلاد 46.6 ألف طن من البلاستيك والمنتجات البلاستيكية خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك ان قيمة الصادرات من البلاستيك ومنتجات البلاستيك بلغت 102.3 مليون دولار أمريكي.

يذكر أنه تم تصدير 39.7 ألف طن من منتجات البلاستيك والبلاستيك بقيمة 76.9 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.