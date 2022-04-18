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    اقتصاد


    ارتفاع واردات اللحوم

    ١٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٠٠]

    باكو، 18 ابريل، (أذرتاج)

    استوردت البلاد 9162 طن من اللحوم خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة اللحوم المستوردة بلغت 15.6 مليون دولار.

    ويذكر أنه تم استيراد 8794 طن من اللحوم بقيمة 14.9 مليون دولار للبلاد في نفس الفترة من عام 2021.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع واردات اللحوم
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