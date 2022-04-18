باكو، 18 ابريل، (أذرتاج) استوردت أذربيجان 2932 طن من الحليب خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن قيمة الحليب المستورد بلغت 4.1 مليون دولار. يذكر أن البلد استورد 1919 طن من الحليب بقيمة 2.8 مليون دولار خلال اشهر يناير - مارس من العام الماضي.

AZERTAG.AZ : ارتفاع الواردات من الحليب

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