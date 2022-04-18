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    ميكايل جباروف: زادت عائدات تأجير عقارات الدولة لموازنة الدولة

    ١٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٣٠]

    باكو، 18 ابريل، (أذرتاج)

    ارتفعت إيرادات إيجار عقارات الدولة بنسبة 76.5 في المائة في الفترة ما بين اشهر يناير - مارس هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغت 6 ملايين و371.3 ألف مانات، حسبما افادته وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف.

     

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