ميكايل جباروف: زادت عائدات تأجير عقارات الدولة لموازنة الدولة
AzerTAg.az
١٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٣٠]
باكو، 18 ابريل، (أذرتاج)
ارتفعت إيرادات إيجار عقارات الدولة بنسبة 76.5 في المائة في الفترة ما بين اشهر يناير - مارس هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغت 6 ملايين و371.3 ألف مانات، حسبما افادته وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف.
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