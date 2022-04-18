الجمارك تكشف عن حجم الصادرات من الخرمال خلال يناير – مارس

باكو، 18 أبريل، أذرتاج

صدرت 8ر38 الف طن من الخرمال خلال يناير – مارس العام الحالي.

قالت هيئة الجمارك في بيان ان قيمة الخرمال المصدر بلغت 5ر29 مليون دولار.

يذكر ان البلد صدر 3ر42 الف طن من الخرمال بقيمة 8ر31 مليون دولار خلال الفترة عينها من العام الماضي.