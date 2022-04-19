باكو، 19 أبريل (أذرتاج) التقى أورخان محمدوف رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) مع عبدالفتاح الكايد المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو). أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن كوبيا ان الطرف الاذربيجاني خلال اللقاء تحدث عن تطوير قطاع ريادة الاعمال الصغيرة والمتوسطة الأذربيجانية ودعمها لرواد الاعمال وخدماتها المقدمة. كذلك ناقش الطرفان المشاريع المشتركة المقبلة في مجال ريادة الاعمال بين الأردن وأذربيجان.

AZERTAG.AZ : الأردن وأذربيجان تناقشان المشاريع المشتركة في مجال ريادة الاعمال

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