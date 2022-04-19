  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    وفد "كوبيا" يزور وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن

    ١٩.٠٤.٢٠٢٢ [٠٩:٥‎٣]

    باكو، 19 أبريل (أذرتاج)

    التقى رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) أورخان محمدوف مع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن كوبيا ان الطرفين ناقشا في اللقاء المبادرات الجديدة في مجال الريادة والاستثمارات والتطبيق الرقمي لريادة الاعمال الصغيرة والمتوسطة وسبل التعاون.

    AZERTAG.AZ :وفد "كوبيا" يزور وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٦]
    شركة "هوما" الإيرانية تبدأ تسيير رحلات "طهران – باكو"
    ١٩.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٣٤]
    زيادة الصادرات من الدهون والزيوت النباتية والحيوانية
    ١٩.٠٤.٢٠٢٢ [١١:١٧]
    انخفاض حجم الواردات من منتجات المعادن الحديدية
    ١٩.٠٤.٢٠٢٢ [١١:١٦]
    حجم المنتجات المصدرة من الألومنيوم ومصنوعاتها
    وفد "كوبيا" يزور وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن