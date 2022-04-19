باكو، 19 أبريل (أذرتاج) التقى رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) أورخان محمدوف مع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن كوبيا ان الطرفين ناقشا في اللقاء المبادرات الجديدة في مجال الريادة والاستثمارات والتطبيق الرقمي لريادة الاعمال الصغيرة والمتوسطة وسبل التعاون.

AZERTAG.AZ : وفد "كوبيا" يزور وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده