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    قرية دميرجيدام في محافظة كلبجار المحررة من الاحتلال الأرميني

    ١٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]

    AZERTAG.AZ :قرية دميرجيدام في محافظة كلبجار المحررة من الاحتلال الأرميني
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