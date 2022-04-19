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    انخفاض حجم الواردات من منتجات المعادن الحديدية

    ١٩.٠٤.٢٠٢٢ [١١:١٧]

    باكو، 19 أبريل، (أذرتاج)

    كشف جهاز الجمارك عن حجم وقيمة المنتجات المستوردة من المعادن الحديدية ومصنوعاتها إلى البلد خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن حجم الواردات من المعادن الحديدية ومصنوعاتها خلال الفترة الذكورة بلغ 37.2 ألف طن.

    وأشار الجمارك في البيان إلى أن قيمة المعادن الحديدية ومصنوعاتها المستوردة خلال الفترة المشار إليها زادت عن 33 مليون دولار.

    يذكر أن البلد استورد خلال العام الماضي نحو 36.5 ألف طن من المعادن الحديدية ومصنوعاتها بقيمة 22.2 مليون دولار.

     

    AZERTAG.AZ :انخفاض حجم الواردات من منتجات المعادن الحديدية
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