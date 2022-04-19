زيادة الصادرات من الدهون والزيوت النباتية والحيوانية
AzerTAg.az
١٩.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٣٤]
باكو، 19 أبريل، (أذرتاج)
تم تصدير 5102 طن من الدهون والزيوت النباتية والحيوانية خلال اشهر يناير - مارس من العام الجاري.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية ان قيمة الدهون والزيوت المصدرة بلغت 8.9 مليون دولار خلال الفترة المذكورة.
يذكر أنه تم تصدير 7163 طن من الدهون والزيوت النباتية والحيوانية بقيمة 8.4 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
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