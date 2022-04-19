  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    زيادة الصادرات من الدهون والزيوت النباتية والحيوانية

    ١٩.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٣٤]

    باكو، 19 أبريل، (أذرتاج)

    تم تصدير 5102 طن من الدهون والزيوت النباتية والحيوانية خلال اشهر يناير - مارس من العام الجاري.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية ان قيمة الدهون والزيوت المصدرة بلغت 8.9 مليون دولار خلال الفترة المذكورة.

    يذكر أنه تم تصدير 7163 طن من الدهون والزيوت النباتية والحيوانية بقيمة 8.4 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

     

    AZERTAG.AZ :زيادة الصادرات من الدهون والزيوت النباتية والحيوانية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٦]
    شركة "هوما" الإيرانية تبدأ تسيير رحلات "طهران – باكو"
    ١٩.٠٤.٢٠٢٢ [١١:١٧]
    انخفاض حجم الواردات من منتجات المعادن الحديدية
    ١٩.٠٤.٢٠٢٢ [١١:١٦]
    حجم المنتجات المصدرة من الألومنيوم ومصنوعاتها
    ١٩.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٠٠]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    زيادة الصادرات من الدهون والزيوت النباتية والحيوانية