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    شركة "هوما" الإيرانية تبدأ تسيير رحلات "طهران – باكو"

    ١٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٦]

    طهران، 19 ابريل، (أذرتاج)

    تبدأ شركة طيران "هوما" الإيرانية تسيير رحلات في اتجاه بين طهران وباكو.

    أفادت وكالة اذرتاج ان الرحلات الجوية ستسير مرة في الأسبوع يوم الاثنين. سيبدأ اول رحلة في 25 أبريل.

    ستقلع طائرة "Airbus A319" من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران في الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي، الى مطار حيدر علييف الدولي في الساعة 13:55. ستعود الطائرة في الساعة 14:55 بتوقيت باكو.

    تخطط الشركة لزيادة عدد الرحلات في الصيف.

    AZERTAG.AZ :شركة "هوما" الإيرانية تبدأ تسيير رحلات "طهران – باكو"
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