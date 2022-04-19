متحف لطيف كريموف القومي للسجاد الأذربيجاني والفن التطبيقي الشعبي

باكو، 19 ابريل، (اذرتاج)

يرتبط تطور فن السجاد الأذربيجاني باسم الرسام الاذربيجاني المعروف لطيف كريموف (1906-1991م) وذلك في دراسة هذا الفن بوصفه علما وفي ابداع الرسامين المحترفين. ويحمل حاليا المتحف القومي للسجاد الاذربيجاني والفن التطبيقي الشعبي المؤسس في 1976م اسم هذا الرسام القديم.

وقد جُمعت بهذا المتحف أعمال فنية فريدة لكبار الرسامين والفنانين المعاصرين، بجانب نماذج من السجاد القديم والفن التطبيقي الشعبي الذي أبدعه الشعب الاذربيجاني على مر العصور. ويضم المتحف القومي للسجاد الأذربيجاني والفن التطبيقي الشعبي اكبر مجموعة من السجاد في العالم من حيث قيمة هذا السجاد النادر واهميته.

ويمكن من خلال معروضات هذا المتحف الاطلاع والتعرف على أصول فن الحياكة المختلفة وأكثر من 10 أنواع من فن التطريز واسراره.

وسوف يتم في القريب العاجل افتتاح المبنى الجديد للمتحف القومي للسجاد الاذربيجاني والفن التطبيقي الشعبي المصمم على شكل سجادة مطوية والذي وُضع حجر أساسه في مايو \ أيار 2008م بالحديقة القومية في الكورنيش. وسوف يتم عرض سجاد خاص بمدارس السجاد الاذربيجاني في هذا المتحف المقام بناء على مشروع مشترك بين مؤسسة حيدر علييف الخيرية ووزارة الثقافة والسياحة ومنظمة اليونسكو.