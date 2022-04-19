صندوق النفط يحصل على 1.8 مليار دولار من "أذري – جيراق – جونشلي"
AzerTAg.az
١٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٣٩]
باكو، 19 ابريل، (اذرتاج)
حصل صندوق النفط الاذربيجاني على 157 مليار و239 مليون دولار أمريكي في إطار تنفيذ مشروع تطوير حقلول النفط والغاز "أذري – جيراق - جونشلي" في القطاع الأذربيجاني من حر الخزر.
افادت وكالة اذرتاج قسم العلاقات العامة في الصندوق ان عائدات صندوق النفط من مشروع "أذري – جيراق - جونشلي" خلال 3 أشهر من العام الجاري بلغت مليار و866 مليون دولار.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٣٥]
١٥.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٠٣]
١٥.٠٤.٢٠٢٢ [١١:١٨]
١٤.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:٢٦]
١٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٩:٠٢]
١٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٨:٢٥]
١٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٤٥]
١٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٠٩]
١٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٣٩]
١٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٣٧]
١٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٥٦]
١٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٣٢]
١٤.٠٤.٢٠٢٢ [١١:١٣]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٣٠]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٣:٣٥]
١٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٤٨]
١٩.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٤٩]
١٩.٠٤.٢٠٢٢ [٠٩:٥٦]
١٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٥٤]
١٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٣٧]
١٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٤٥]
١٥.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٠٤]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:١٦]
١٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٢٧]
١٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:١٩]
١٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:٠٢]
١٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٥٥]
١٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٥٠]
١٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:١٦]
١٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:١٣]
١٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:١٧]
١٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:١٢]
١٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٠٢]
١٩.٠٤.٢٠٢٢ [١١:١٠]
١٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٥٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك