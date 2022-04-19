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    صندوق النفط يحصل على 1.8 مليار دولار من "أذري – جيراق – جونشلي"

    ١٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٣٩]

    باكو، 19 ابريل، (اذرتاج)

    حصل صندوق النفط الاذربيجاني على 157 مليار و239 مليون دولار أمريكي في إطار تنفيذ مشروع تطوير حقلول النفط والغاز "أذري – جيراق - جونشلي" في القطاع الأذربيجاني من حر الخزر.

    افادت وكالة اذرتاج قسم العلاقات العامة في الصندوق ان عائدات صندوق النفط من مشروع "أذري – جيراق - جونشلي" خلال 3 أشهر من العام الجاري بلغت مليار و866 مليون دولار.

     

    AZERTAG.AZ :صندوق النفط يحصل على 1.8 مليار دولار من "أذري – جيراق – جونشلي"
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