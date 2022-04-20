وزير الزراعة الجورجي يزور أذربيجان في مايو
AzerTAg.az
٢٠.٠٤.٢٠٢٢ [٠٩:٢٠]
باكو، 20 أبريل (أذرتاج)
سيزور وزير الزراعة والبيئة الجورجي أوتار شاموقيا أذربيجان في أوائل مايو، ذلك للمشاركة في الاجتماع الوزاري المكرس لـموضوع "التحول الرقمي في الزراعة" المزمع انعقاده في باكو في 6 مايو.
يشار الى ان الاجتماع سيحضره وزراء زراعة حوالي 30 بلدا وممثلوها.
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