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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٠:٥‎٣]

    باكو، 20 أبريل، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 20 أبريل نيسان اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0149

    أورو EUR 1 1.8391

    دولار أسترالي AUD 1 1.262

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6186

    ريال برازيلي BRL 1 0.3642

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1137

    كرون دنماركي DKK 1 0.2472

    لاري جورجي GEL 1 0.5606

    روبي هندي INR 1 0.0222

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2167

    دولار كندا CAD 1 1.3509

    دينار الكويت KWD 1 5.5621

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3981

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0851

    جنيه مصري EGP 1 0.0921

    لاي مولدوفا MDL 1 0.092

    كرون النرويج NOK 1 0.1931

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3967

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0202

    روبل روسي RUB 1 0.0211

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3179

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2441

    ريال السعودية SAR 1 0.4533

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1363

    دولار تايوان TWD 1 0.0581

    ليرة تركيا TRY 1 0.116

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0578

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1508

    كرون التشيك CZK 1 0.0753

    يوان الصين CNY 1 0.2657

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.216

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5254

    كرون السويد SEK 1 0.1791

    فرنك سويسرا CHF 1 1.7878

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1378

    ليرة لبنان LBP 100 0.1125

    ين اليابان JPY 100 1.3222

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2073

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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