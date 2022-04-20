باكو، 20 أبريل، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 20 أبريل نيسان اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0149 أورو EUR 1 1.8391 دولار أسترالي AUD 1 1.262 روبل بيلاروس BYN 1 0.6186 ريال برازيلي BRL 1 0.3642 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1137 كرون دنماركي DKK 1 0.2472 لاري جورجي GEL 1 0.5606 روبي هندي INR 1 0.0222 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2167 دولار كندا CAD 1 1.3509 دينار الكويت KWD 1 5.5621 رينجيت ماليزي MYR 1 0.3981 بيسو المكسيك MXN 1 0.0851 جنيه مصري EGP 1 0.0921 لاي مولدوفا MDL 1 0.092 كرون النرويج NOK 1 0.1931 زلوتي بولندا PLN 1 0.3967 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0202 روبل روسي RUB 1 0.0211 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3179 دولار سنغافورة SGD 1 1.2441 ريال السعودية SAR 1 0.4533 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1363 دولار تايوان TWD 1 0.0581 ليرة تركيا TRY 1 0.116 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0578 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1508 كرون التشيك CZK 1 0.0753 يوان الصين CNY 1 0.2657 جنيه إنكلترا GBP 1 2.216 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5254 كرون السويد SEK 1 0.1791 فرنك سويسرا CHF 1 1.7878 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1378 ليرة لبنان LBP 100 0.1125 ين اليابان JPY 100 1.3222 بيسو تشيلي CLP 100 0.2073 سوم أوزبكستان UZS 100 0.015 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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