البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 20 أبريل، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 20 أبريل نيسان اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0149
أورو EUR 1 1.8391
دولار أسترالي AUD 1 1.262
روبل بيلاروس BYN 1 0.6186
ريال برازيلي BRL 1 0.3642
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1137
كرون دنماركي DKK 1 0.2472
لاري جورجي GEL 1 0.5606
روبي هندي INR 1 0.0222
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2167
دولار كندا CAD 1 1.3509
دينار الكويت KWD 1 5.5621
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3981
بيسو المكسيك MXN 1 0.0851
جنيه مصري EGP 1 0.0921
لاي مولدوفا MDL 1 0.092
كرون النرويج NOK 1 0.1931
زلوتي بولندا PLN 1 0.3967
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0202
روبل روسي RUB 1 0.0211
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3179
دولار سنغافورة SGD 1 1.2441
ريال السعودية SAR 1 0.4533
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1363
دولار تايوان TWD 1 0.0581
ليرة تركيا TRY 1 0.116
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0578
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1508
كرون التشيك CZK 1 0.0753
يوان الصين CNY 1 0.2657
جنيه إنكلترا GBP 1 2.216
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5254
كرون السويد SEK 1 0.1791
فرنك سويسرا CHF 1 1.7878
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1378
ليرة لبنان LBP 100 0.1125
ين اليابان JPY 100 1.3222
بيسو تشيلي CLP 100 0.2073
سوم أوزبكستان UZS 100 0.015
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118
ريال إيران IRR 100 0.004
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