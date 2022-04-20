صندوق النفط يحصل على 4.9 مليار دولار من الإيرادات من بيع الغاز الطبيعي والمكثفات من "شاه دنيز" حتى الآن
AzerTAg.az
٢٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:٢٧]
باكو، 20 ابريل، (أذرتاج)
حصل صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني على 359 مليون و125 دولار من الإيرادات من بيع الغاز الطبيعي والمكثفات من حقل "شاه دنيز" خلال اشهر يناير – مارس من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن قسم العلاقات العامة في الصندوق ان عائدات صندوق النفط من بيع المكثفات في حقل "شاه دنيز" خلال شهرين بلغت 62 مليونا و494 دولار.
وبلغ إجمالي عائدات الصندوق من بيع الغاز والمكثفات في حقل شاه دنيز 4 مليارات و911 مليون دولار خلال الـ15 سنة الماضية.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:١١]
٢٠.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٣٥]
١٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٣٩]
١٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٣٥]
٢٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٨:٣٣]
٢٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٥٥]
٢٠.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٠٤]
٢٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:١١]
٢٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٠٤]
٢٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٥٧]
١٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٣٢]
١٤.٠٤.٢٠٢٢ [١١:١٣]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٣٠]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٣:٣٥]
٢٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٤٤]
١٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٤٨]
١٩.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٤٩]
١٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٣٧]
١٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٤٥]
١٥.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٠٤]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:١٦]
٢٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:٠٠]
٢٠.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٠٤]
١٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٢٧]
١٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:١٩]
٢٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٤٧]
١٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٥٠]
١٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:١٦]
١٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:١٣]
٢٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٥٠]
٢٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٢١]
٢٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٠٤]
٢٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٤١]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك