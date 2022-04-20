صندوق النفط يحصل على 4.9 مليار دولار من الإيرادات من بيع الغاز الطبيعي والمكثفات من "شاه دنيز" حتى الآن

باكو، 20 ابريل، (أذرتاج)

حصل صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني على 359 مليون و125 دولار من الإيرادات من بيع الغاز الطبيعي والمكثفات من حقل "شاه دنيز" خلال اشهر يناير – مارس من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن قسم العلاقات العامة في الصندوق ان عائدات صندوق النفط من بيع المكثفات في حقل "شاه دنيز" خلال شهرين بلغت 62 مليونا و494 دولار.

وبلغ إجمالي عائدات الصندوق من بيع الغاز والمكثفات في حقل شاه دنيز 4 مليارات و911 مليون دولار خلال الـ15 سنة الماضية.