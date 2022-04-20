 انعقاد المنتدى التجاري الاذربيجاني الأوروبي

باكو، 20 أبريل (أذرتاج)

سينعقد في 17 أبريل المنتدى التجاري بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي في باكو.

تنظم المنتدى مندوبية الاتحاد الأوروبي في أذربيجان وغرفة التجارة والصناعة الأذربيجانية الفرنسية وغرفة التجارة الأذربيجانية الإيطالية وصندوق ترويج التصدير والاستثمارات في أذربيجان (اذبرومو).

والهدف من تنظيم هذا الحدث هو توسيع التعاون الاقتصادي بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي وإقامة التعاون المثمر بين الشركات.