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    اقتصاد


    شركة يابانية تقدم في طوكيو عرضا في اعمال إعادة الإعمار في قره باغ

    ٢٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:١١]

    طوكيو، 20 ابريل (أذرتاج)

    قدمت شركة TET Internatıonal Development Co. Ltd اليابانية العاملة في أذربيجان عرضا حول استثمارات في اعمال إعادة التأهيل والإعمار في قره باغ.

    أفادت وكالة أذرتاج ان حفل تقديم العرض أقيم في طوكيو وحضره عالم الاقتصاد الياباني البارز هاريو شيمادا المستشار الخاص لرئيس الوزراء الأسبق زونيجيرو كويزومي وخبراء ورجال الاعمال وممثلو الشركات اليابانية. تحدث شيمادا عن التنمية الاقتصادية الاجتماعية في أذربيجان منذ يوم زيارته الى باكو في يوليو عام 2014 وعن خطة إعادة تأهيل قره باغ بعد تحريرها من قبل الجيش الاذربيجاني واهمية استثمارات يابانية في هذه المنطقة.

    AZERTAG.AZ :شركة يابانية تقدم في طوكيو عرضا في اعمال إعادة الإعمار في قره باغ
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