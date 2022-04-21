صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الأذربيجاني

باكو، 21 ابريل (أذرتاج)

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الاذربيجاني خلال العام الحالي إلى 2.8% مقارنة بـ 2.3 % في توقعاته السابقة في حين خفض تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي من 4.4% إلى 3.6% بسبب التباطؤ الناتج عن الاحداث المختلفة من بينها الحرب الروسية الأوكرانية وعواقبها الوخيمة.

أفادت وكالة أذرتاج ان الصندوق توقع في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر يوم الثلاثاء تحت عنوان "بسبب الحرب يتراجع الإنعاش العالمي" أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الأذربيجاني عام 2023 نموًا بنسبة 2.6%.

كذلك خفض الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي في البلدان المتطورة من 3.9% الى 3.3 % لعام 2022 ومن 2.6% الى 2.4 % لعام 2023.