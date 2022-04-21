بوابة "ويجو" Wego تطلق حملة إلكترونية جديدة حول السياحة في أذربيجان

باكو، 21 أبريل (أذرتاج)

أطلق مكتب السياحة الاذربيجاني حملة إلكترونية في بوابة "ويجو" Wego محرك البحث الوصفي المتخصص في السفر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب ان بوابة "ويجو" نشرت مقالا موسعا يقدم معلومات مفيدة عن الاستراحة في العاصمة باكو ووحدة العناصر القديمة والمعاصرة في المدينة وبراكين الطين وكذلك مشاهدة الطيور في محميتي شيروان وقيزيل آغاج، ومركز العلاج الطبيعي بجبل الملح في نخجيوان وتسهيل السفر الى أذربيجان، فضلا عن نشر إعلانات متعلقة بالسياحة الأذربيجانية في حسابهما في فيسبوك وانستغرام.

ستساهم الحملة المذكورة في تزويد الراغبين في السفر الى أذربيجان بمعلومات مفيدة وتخطيطهم السهل للسفر.

يجب الذكر ان شركة "ويجو" تأسست عام 2005 في سنغافورة وتشتغل بعرض أسعار رحلات الطيران والإقامة بشكل آني عبر استخراجها من مواقع السفر المعروفة، وذلك لتمكين المستخدمين من مقارنتها واختيار الأفضل من بينها إلكترونياً.