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    زيادة قيمة خدمات المعلومات والاتصالات 604.4 في المائة

    ٢١.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:١٦]

    باكو، 21 أبريل، (أذرتاج)

    قالت هيئة الإحصاء إن مؤسسات المعلومات والاتصالات قدمت خلال أشهر يناير - مارس من العام الحالي خدمات بقيمة 604.4 مليون مانات واستهلك 14.7 في المائة منها من جانب الأهالي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الهيئة أن 39.5 في المائة من الأرباح من الخدمات أو 239 مليون مانات تشكلت في مجال الاتصالات الخلوية.

     

    AZERTAG.AZ :زيادة قيمة خدمات المعلومات والاتصالات 604.4 في المائة
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