شاماخي تحتضن متنزه السفاري الوحيد في القوقاز

باكو، 22 أبريل، (أذرتاج)

تعد سياحة السفاري من أكثر أنواع السياحة البيئية انتشارا في العصر الحديث. ومتنزه سفاري شاماخي هو الوحيد من حيث مساحة أراضيها وعدد وأنواع الحيوانات ليست في أذربيجان فقط، بل في القوقاز أيضا.

إن المتنزه الذي تبلغ مساحته الإجمالية 1200 هكتار هو محمية الحيوانات مثل الأيل النبيل والأيل المرقط وأيل آلتاي والموفلون أي الغنم الجبلي التي تم جلبها من لاتفيا وبولندا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك والمجر. في الوقت الحاضر، تضاعف عدد هذه الحيوانات تقريبا. تم افتتاح متنزه سفاري شاماخي في أكتوبر من عام 2017.

يسيطر الطقس الموسمي والبارد نسبيا في أجواء المتنزه الواقع في منطقة بيرقولو الجبلية في شاماخي.

يوجد اختلاف في درجات الحرارة يصل إلى 10 درجات بدء من مدخل المنطقة الى الصعود الى أعلى جزء من مسار الرحلة.