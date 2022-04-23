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    نقل 4.01 مليار متر مكعب من الغاز الأذربيجاني إلى الأسواق التركية والأوروبية

    ٢٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٩]

    باكو، 23 أبريل، (أذرتاج)

    تم نقل 26.13 مليار متر مكعب من الغاز الاذربيجاني الطبيعي الى أوروبا عبر البحر الأدرياتيكي (تاناب) منذ بداية تشغيله إلى 1 أبريل من العام الجاري.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها النائب الأول لرئيس شركة "سوكار" والقائم بأعمال رئيس الشركة روفشان نجف.

    وأشار إلى أنه تم نقل 4.01 مليار متر مكعب من الغاز الأذربيجاني إلى الأسواق التركية والأوروبية خلال الربع الأول من العام الجاري.

     

    AZERTAG.AZ :نقل 4.01 مليار متر مكعب من الغاز الأذربيجاني إلى الأسواق التركية والأوروبية
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