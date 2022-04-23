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    ثقافة


    انشاء مجمعات سياحية في قرية داشالتي قرب شوشا

    ٢٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٩]

    باكو، 23 أبريل (أذرتاج)

    سينشأ مركز سياحي في قرية داشالتي بمحافظة شوشا، حسبما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عما قاله آيدين كريموف الممثل الخاص للرئيس الاذربيجاني في محافظة شوشا.

    وأضاف ان انشاء المجمعات السياحية في قرية داشالتي مدخل شوشا سينجز بشكل سريع.

    وزاد ان هذه المجمعات ستساهم في زيادة الإمكانيات السياحية في شوشا. ناشد كريموف ممثلي الشتات الى العمل النشط في تنظيم ندوات دولية وفعاليات في شوشا.

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