اورخان محمدوف: تلقينا نحو 1100 طلب للنشاط التجاري في قره باغ

باكو، 25 أبريل (أذرتاج)

قال رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) اورخان محمدوف ان كوبيا تلقت حتى اليوم حوالي 1100 طلب، وحوالي 390 منها جاء من الشركات الخارجية. وهذه الأرقام تظهر حرض رجال الاعمال محليين والأجانب على النشاط التجاري في قره باغ.