باكو، 26 أبريل، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 26 أبريل نيسان اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0152 أورو EUR 1 1.8505 دولار أسترالي AUD 1 1.2661 روبل بيلاروس BYN 1 0.6186 ريال برازيلي BRL 1 0.3618 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1159 كرون دنماركي DKK 1 0.2488 لاري جورجي GEL 1 0.5537 روبي هندي INR 1 0.0224 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2168 دولار كندا CAD 1 1.3495 دينار الكويت KWD 1 5.5733 رينجيت ماليزي MYR 1 0.4021 بيسو المكسيك MXN 1 0.0846 جنيه مصري EGP 1 0.0927 لاي مولدوفا MDL 1 0.0922 كرون النرويج NOK 1 0.1951 زلوتي بولندا PLN 1 0.3997 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0185 روبل روسي RUB 1 0.0201 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3311 دولار سنغافورة SGD 1 1.2452 ريال السعودية SAR 1 0.4533 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.136 دولار تايوان TWD 1 0.0586 ليرة تركيا TRY 1 0.1153 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0575 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1622 كرون التشيك CZK 1 0.0758 يوان الصين CNY 1 0.2668 جنيه إنكلترا GBP 1 2.2128 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5261 كرون السويد SEK 1 0.1798 فرنك سويسرا CHF 1 1.8171 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1378 ليرة لبنان LBP 100 0.1125 ين اليابان JPY 100 1.3607 بيسو تشيلي CLP 100 0.2084 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0153 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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