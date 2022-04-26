استعراض آفاق التعاون بين سكك جديد أذربيجان وكازاخستان

باكو، 26 ابريل (أذرتاج)

جرى في إدارة السكك الحديدية الأذربيجانية لقاء مع الوفد الكازاخستاني.

أفادت وكالة أذرتاج ان الوفد الكازاخستاني احيط علما بالأعمال المقامة في مجال إمكانيات النقل واللوجستية والترانزيت في أذربيجان وكذلك توسيع شبكة السكك الحديدية وإعادة بنائها. تعرف الضيوف على عرض فيديو يعكس المشاريع الواسعة النطاق في المجالات المختلفة للسكك الحديدية.

قال رئيس الوفد الكازاخستاني، نائب رئيس الديوان الرئاسي في كازاخستان يرجان كازيخان ان الوفد شارك في المناقشات في المواضيع المختلفة في إطار زياراتهم الى أذربيجان. اكد الضيف على اهمية تطوير ممر النقل الدولي العابر للخزر وتفعيل عمليات النقل المتنوعة الاشكال وتنفيذها السريع. قال ان ممر السكة الحديدية باكو – تبيليسي – قارس يسمح بتقصير مدة ومسافة توصيل الشحن من الصين الى تركيا وأوروبا وبالاتجاه العكسي عبر كازاخستان.

قيل ان إعادة وحدة أراضي أذربيجان تفتح إمكانيات الترانزيت الجديدة. كازاخستان حريصة على التعاون مع أذربيجان في قطاع النقل، الى جانب المجالات الأخرى.

كما نوقشت في اللقاء المسائل المختلفة للتعاون مع "ملاحة بحر الخزر" الأذربيجانية وميناء باكو البحري التجاري الدولي.