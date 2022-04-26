تنفيذ معظم عمليات الاستيراد في البلاد خلال الربع الأول

باكو، 26 ابريل، (أذرتاج)

تم تنفيذ معظم عمليات الاستيراد في البلاد خلال شهر فبراير من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية ان أعلى معدل لعمليات استيراد هذا العام سجل في فبراير وأدنى معدل في مارس. ووصلت قيمة عمليات التصدير في فبراير إلى 997.6 مليون دولار أمريكي وبلغت 952.4 مليون دولار في يناير.

يذكر ان قيمة المنتجات المستوردة للبلاد بلغت مليونين و927.1 مليون دولار خلال 3 أشهر من العام الجاري.