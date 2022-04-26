تزويد أوروبا بـ2.6 مليار متر مكعب من الغاز الاذربيجاني

باكو، 26 أبريل، (أذرتاج)

قامت أذربيجان بتزويد أوروبا بـ2.6 مليار متر مكعب من الغاز خلال الربع الأول من العام الجاري.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الطاقة برويز شاهبازوف.

قال الوزير ان أذربيجان صدرت 2.2 مليار متر مكعب من الغاز إلى تركيا و1.1 مليار متر مكعب إلى جورجيا.