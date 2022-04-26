توقيع وثائق على هامش الجلسة الـ20 للجنة الحكومية الأذربيجانية الروسية للتعاون الاقتصادي

باكو، 26 أبريل، أذرتاج

عقدت الجلسة الـ20 للجنة الحكومية الأذربيجانية الروسية للتعاون الاقتصادي 26 أبريل اليوم في باكو.

وحضر وفدا البلدين الجلسة برئاسة الرئيسين المشاركين الاذربيجاني نائب رئيس الوزراء شاهن مصطفايف والروسي ألكسي اوفيرجوك برفقة مسؤولين عن المؤسسات الحكومية لكلا البلدين.

وناقش الطرفان في الجلسة المسائل المدرجة في جدول الاعمال وكذلك آفاق تنمية التعاون بين أذربيجان وروسيا في مجالات التجارة والاقتصاد والنقل والعبور والاستثمار والصناعة والطاقة والزراعة وغيرها.

في ختام الجلسة وقع الطرفان على محضر الجلسة العشرين للجنة الحكومية الأذربيجانية الروسية للتعاون الاقتصادي.

كما وقع الجانبان على اتفاقية تعاون في مجال تأمين المعاشات التقاعدية ومحضر نية بين وكالة أذربيجان لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة والشركة الاتحادية الروسية لتنمية ريادة العمل الصغيرة والمتوسطة.