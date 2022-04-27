بحث مشروع اتفاقية حول انشاء صندوق الاستثمارات التركي

باكو، 27 أبريل (اذرتاج)

شارك جهاز الضرائب التابع لوزارة الاقتصاد الأذربيجانية في مناقشات حول مشروع "اتفاقية حول انشاء صندوق الاستثمارات التركي" نظمتها منظمة الدول التركية في مدينة إسطنبول.

أفادت وكالة أذرتاج ان المناقشات حضرها ممثلو تركيا وكازاخستان وقيرغزستان واوزبكستان الى جانب أذربيجان.

في الحدث الذي استغرق يومين، اجري تبادل الآراء حول كافة البنود لمشروع الاتفاقية. استعرض الوفد الاذربيجاني البنود التي تنص على الضرائب في المشروع واقترح تحسين تلك البنود.

اتخذ قرار حول تنظيم اللقاء التالي لمواصلة المحادثات حول مشروع الاتفاقية في الوقت القريب.