توقيع بروتوكول بين كوبيا والجمعية الروسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

باكو، 27 أبريل (أذرتاج)

في إطار اجتماع اللجنة الحكومية الأذربيجانية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي في 26 أبريل، تم التوقيع على بروتوكول نية بين وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) والجمعية الفدرالية الروسية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

أفادت وكالة أذرتاج ان الوثيقة وقع عليها رئيس مجلس إدارة "كوبيا" أورخان محمدوف والمدير العام للجمعية الروسية آلكساندر عيساييفتس.

ينص بروتوكول نية على توسيع إمكانيات دخول المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أسواق كلا البلدين، تبادل التجارب وتنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة وترويج مشاركة رجال الاعمال في الفعاليات المقامة في كلا البلدين وتأسيس منصة دائمة لتنمية علاقات التعاون بين رواد الاعمال وغيرها من المسائل.