مناقشة تطوير التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

باكو، 27 ابريل (أذرتاج)

التقى وزير الاقتصاد ميكائيل جباروف مع رئيس القسم الاوراسي لدى امانة العلاقات العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وليام تومبسون.

قالت وزارة الاقتصاد لوكالة أذرتاج ان الوزير ميكائل جباروف أشار الى أهمية التعاون مع المنظمة مشيدا بالتعاون المفيد مع المنظمة في اطار برنامج التنافسية الاورواسية، وقال ان وزارة الاقتصاد تشارك في "الأسبوع الاوروآسي" المقام في باريس كل سنة. وزاد ان التعاون مع المنظمة مهم من حيث تطبيق التجربة الدولية في تنفيذ الفعاليات المتعلقة بتطوير وتنويع الاقتصاد غير النفطي في أذربيجان. ثمة إمكانيات واسعة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وترويج الرقمنة وزيادة الشفافية في مجال الضرائب والمحاسبة وتنفيذ المشاريع المشتركة.

قال تومبسون ان المنظمة حريصة على توسيع العلاقات مع أذربيجان، مشيرا الى مساهمة تنفيذ المبادرات المشتركة والمشاريع في عمل ترويج وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أذربيجان.

كما نوقشت في اللقاء مسائل الملاءمة مع وثيقة العمل الصغيرة للاتحاد الأوروبي في بلدان الشراكة الشرقية، مشاريع تقييم الإدارة التعاونية في شركات القابضة الأذربيجانية للاستثمار، فضلا عن انشاء مجلس التعاون بين أذربيجان ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.