رئاسة منطقة آلات الاقتصادية الحرة تزور مصنع شركة "Emtunga" في جوتنبرج

جوتنبرج، 27 ابريل، (اذرتاج)

زارت رئاسة منطقة آلات الاقتصادية الحرة مصنع شركة "Emtunga" في جوتنبرج خلال زيارته إلى السويد.

أفادت وكالة اذرتاج ان الوفد يضم كلا من رئيس مجلس ادارة المؤسسة المختصة لمنطقة آلات الاقتصادية الحرة واله علي عسكروف ونائب رئيس مجلس الإدارة إسماعيل مانافوف والسفير الأذربيجاني لدى مملكة السويد زاور أحمدوف ومستشار صندوق ترويج التصدير والاستثمارات في أذربيجان (اذبرومو) زهراب قديروف ومؤسس شركة "Caucasus Consulting Group of Companies" بهرام آتابكلي.

رحب نائب رئيس شركة "Emtunga" لإدارة المشاريع كارل-هنريك جوستافسون بالضيوف وقدم معلومات مفصلة حول أنشطة الشركة. وتحدث عن تاريخ الشركة وقال إنها هي مورد مشهور عالميا للمباني السكنية بالهياكل الجاهزة في المنصات البحرية. واشار الى ان الشركة مسرورة بالتعاون مع عدد من الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز في اذربيجان منذ اكثر من 26 عاما وتنوي المشاركة في بعض المشاريع في بلادنا في مستقبل.

بدوره، تحدث واله علي عسكروف عن منطقة آلات الاقتصادية الحرة وتطرق إلى زيارة السويد والعروض التقديمية التي قدمتها الشركات المحلية وفرص الاستثمار التي تم إنشاؤها للمستثمرين في منطقة آلات الاقتصادية الحرة وأشار إلى أن هناك فرصا جيدة لتطوير التعاون الاقتصادي بين السويد وأذربيجان من خلال شركات مثل "Emtunga".