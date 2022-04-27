ارتفاع صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة

باكو، 26 ابريل، (اذرتاج)

قال لجنة الجمارك الحكومية إن صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة خلال الربع الأول بلغت 575 مليون و361 ألف دولار أمريكي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومية أن قيمة المنتجات الموردة إلى أذربيجان من بلاد رابطة الدول المستقلة تصل إلى 216 مليون و820 ألف دولار.

أما تكلفة المنتجات الأذربيجانية المستوردة من بلدان رابطة الدول المستقلة خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري فبلغت 812 مليون و224 الف دولار.