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    معظم واردات أذربيجان من المنتجات من تركيا

    ٢٧.٠٤.٢٠٢٢ [١٥‎:٣١]

    باكو، 27 ابريل، (اذرتاج)

    استوردت أذربيجان معظم المنتجات خلال أشهر يناير - مارس من تركيا.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك أن معظم المنتجات استوردت خلال الربع الأول من تركيا وروسيا والصين حيث بلغت قيمة الواردات من تركيا 482.1 مليون دولار ومن روسيا 476.1 مليون دولار ومن الصين 471.4 مليون دولار.

     

    AZERTAG.AZ :معظم واردات أذربيجان من المنتجات من تركيا
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