حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ 11 مليار دولار

باكو، 27 ابريل، (اذرتاج)

بلغت قيمة العمليات التجارية في اذربيجان 10 مليارات و908 مليون دولار امريكي خلال اشهر يناير – مارس من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أنه بلعت مليارين و927.1 مليون دولار من الواردات و7 مليارات و980.2 مليون دولار من الصادرات من اجمالي قيمة العمليات التجارية.