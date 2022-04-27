أذربيجان تصدر بضائع بقيمة 5 ملايين و167.1 مليون دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي
AzerTAg.az
٢٧.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٣٩]
باكو، 27 ابريل، (اذرتاج)
صدرت أذربيجان بضائع بقيمة 5 مليارات و167.1 مليون دولار أمريكي إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال أشهر يناير - مارس من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن هذا الرقم يزيد بمقدار 3 مليارات و204 ملايين دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت قيمة المنتجات المصدرة من البلدان الأعضاء للاتحاد الأوروبي إلى أذربيجان خلال 3 أشهر 457.4 مليون دولار.
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