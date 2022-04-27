  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    أذربيجان تصدر بضائع بقيمة 5 ملايين و167.1 مليون دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي

    ٢٧.٠٤.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٩]

    باكو، 27 ابريل، (اذرتاج)

    صدرت أذربيجان بضائع بقيمة 5 مليارات و167.1 مليون دولار أمريكي إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال أشهر يناير - مارس من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن هذا الرقم يزيد بمقدار 3 مليارات و204 ملايين دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

    وبلغت قيمة المنتجات المصدرة من البلدان الأعضاء للاتحاد الأوروبي إلى أذربيجان خلال 3 أشهر 457.4 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تصدر بضائع بقيمة 5 ملايين و167.1 مليون دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٧.٠٤.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٢]
    حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ 11 مليار دولار
    ٢٧.٠٤.٢٠٢٢ [١٥‎:٣١]
    معظم واردات أذربيجان من المنتجات من تركيا
    ٢٧.٠٤.٢٠٢٢ [١٥‎:١٢]
    ارتفاع صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة
    ٢٧.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:٣٠]
    رئاسة منطقة آلات الاقتصادية الحرة تزور مصنع شركة "Emtunga" في جوتنبرج
    أذربيجان تصدر بضائع بقيمة 5 ملايين و167.1 مليون دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي