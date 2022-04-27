أذربيجان تصدر بضائع بقيمة 5 ملايين و167.1 مليون دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي

باكو، 27 ابريل، (اذرتاج)

صدرت أذربيجان بضائع بقيمة 5 مليارات و167.1 مليون دولار أمريكي إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال أشهر يناير - مارس من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن هذا الرقم يزيد بمقدار 3 مليارات و204 ملايين دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت قيمة المنتجات المصدرة من البلدان الأعضاء للاتحاد الأوروبي إلى أذربيجان خلال 3 أشهر 457.4 مليون دولار.