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    قرية بينا في محافظة خوجاوند المحررة من الاحتلال الأرميني

    ٢٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]

    AZERTAG.AZ :قرية بينا في محافظة خوجاوند المحررة من الاحتلال الأرميني
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